Кава може побити 45-річний максимум: хто і що накручує ціни 

Різкий стрибок цін на каву на світових ринках уже призвів до зростання вартості сорту арабіка.

Кава може досягти найвищої ціни від 1980 року через неврожай в основних регіонах-виробниках та зменшення пропозицій на торгах.

Про це пише видання Bloomberg.

Зокрема, ф'ючерси на сорти арабіки, яким надають перевагу мережі кав'ярень, 4 лютого зросли на 1,6%. Преміальний сорт також піднявся у ціні і торгується трохи менше 4 доларів за фунт після подвоєння за минулий рік.

"Дефіцит в Бразилії, найбільшому виробнику арабіки, продовжує турбувати трейдерів після того, як рекордні відвантаження на початку сезону означають меншу доступність зараз. У понеділок бразильський експортер Comexim Ltda. заявив, що очікується зниження виробництва як арабіки, так і більш дешевої робусти в країні 2025/26 сільськогосподарського року", — пише видання.

Економісти кажуть, що ціни на каву можуть підганяти ще й перекупники. Також на їхнє зростання може впливати відсутність сертифікованих запасів у продавців.

"Запаси на складах, що контролюються біржею, наразі найнижчі від листопада. Але нещодавнє збільшення кількості кави, що очікує сортування, може дещо зменшити дефіцит пропозиції на біржі", — зазначають журналісти видання.

Нагадаємо, у листопаді вперше від 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму. Контракти на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки.

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