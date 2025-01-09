Де в Україні найдорожча кава: рейтинг цін на еспресо 

Найдешевше еспресо вже другий рік поспіль можна випити у Хмельницькій і Сумській областях.

В Україні зросла ціна на каву в кав'ярнях. У порівнянні з початком повномасштабної війни, вартість напою зросла у 1,7 раза.

Про це свідчить статистика, опублікована аналітиками "Опендатабот".

В середньому 2024 року чашка еспресо коштувала 31 гривню. Порівняно з 2023 роком вона здорожчала на 11%. Загалом від початку повномасштабної війни ціна на еспресо зросла у 1,7 раза.

2021 року філіжанка еспресо коштувала в середньому 19 гривень, а 2017-го — 15.

Найдорожче еспресо — в Одеській області (40 гривень), на другому місці — Львівська область (39 гривень), трійку лідерів замикають Волинська і Дніпропетровська області (37 гривень). У Києві — 36 гривень. Найдешевшою була кава у Хмельницькій і Сумській областях.

Найбільше здорожчання за рік зафіксували у Вінницькій області — на 29%. Лише у Харківській області вартість не змінилась.

Нагадаємо, на тлі рекордного зростання цін на каву на світовому ринку на українців у кав'ярнях зовсім скоро можуть чекати нові ціни. Аномальне підвищення ціни на 80% або навіть 100% — таке прогнозують деякі експерти.