Где в Украине самый дорогой кофе: рейтинг цен на эспрессо

По самой дешевой цене эспрессо уже второй год подряд можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях.

В Украине выросла цена на кофе в кофейнях. По сравнению с началом полномасштабной войны, стоимость напитка выросла в 1,7 раза.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная аналитиками "Опендатабот".

В среднем в 2024 году чашка эспрессо стоила 31 гривну. По сравнению с 2023-м она подорожала на 11%. В целом с начала полномасштабной войны цена на эспрессо выросла в 1,7 раза.

В 2021 году чашечка эспрессо стоила в среднем 19 гривен, а в 2017-м – 15 гривен.

Дороже всего эспрессо — в Одесской области (40 гривен), на втором месте — Львовская область (39 гривен), тройку лидеров замыкают Волынская и Днепропетровская области (37 гривен). В Киеве – 36 гривен. Самым дешевым был кофе в Хмельницкой и Сумской областях.

Наибольшее подорожание за год зафиксировали в Винницкой области — на 29%. Только в Харьковской области стоимость не изменилась.

Напомним, на фоне рекордного роста цен на кофе на мировом рынке украинцев в кофейнях совсем скоро могут ждать новые цены. Аномальное повышение цены на 80% или даже 100% — такое прогнозируют некоторые эксперты.