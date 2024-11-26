Ціни на каву вперше за 27 років побили рекорд: у чому причина

Уперше від 1997 року ф'ючерси на найпопулярніший сорт кави арабіка (Arabica) зросли до максимуму.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані торгів.

Наразі контракти березня 2025 року здорожчали на 3,03% і на піку сягнули $3,11 за фунт арабіки. Водночас торги на біржі щодо січневих поставок на іншу популярну марку кави, робусту, теж зросли — наразі 1 кг такої кави вже коштує $5,327 за тонну.

Експерти переконані, що головною причиною зростання ціни до 27-річного максимуму стали новини з Бразилії, яка є одним з головних світових експортерів кави. Трейдери зазначають, що через неврожай та посуху може виникнути дефіцит кавових зерен.

Глобальна криза вартості життя змусила людей у всьому світі переходити на більш бюджетну каву із зерен робусти, через що попит на неї значно зріс, а пропозиція — в дефіциті. Це вплинуло на зростання її вартості.

Раніше Fitch Solutions повідомила, що на складах Intercontinental Exchange зберігаються запаси кави на найнижчому рівні за все століття.

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