Через неврожай у Бразилії прогнозують здорожчання кави

Найбільший у світі виробник кави отримав цього року поганий врожай, через що ціна кави може значно зрости. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє Wall Street Journal, у Бразилії фермерам доводиться боротися з наслідками дивної погоди, яка була минулого року. Спочатку плантації постраждали через сильну посуху, потім їх накрили заморозки. Дехто навіть повідомив, що цьогорічний врожай високо-якісних зерен арабіки становить менше половини від того, що вони отримують в хороші роки.

В повідомленні йдеться, що інвестори, компанії з виробництва кави та прості любителі цього напою вже врахували деякі з поганих новин, які ширяться Бразилією. Однак, якщо врожай цього року виявиться ще меншим, аніж побоювалися, дефіцит міжнародних постачань збільшиться і ціни зростатимуть.

Саме Бразилія є однією з найважливіших країн для світового ринку кави, тому що вона є найбільшим експортером зерен. Ситуацію ускладнює ще й той факт, що врожай арабіки йде за дворічним циклом. А через погану погоду кавова індустрія сусідньої Колубмії також отримала чималу шкоду.

Якщо вірити даним про споживчі ціни в США, останні роки були відносно стабільні рахунки. Однак вони почали різко зростати минулого року. Кавова індустрія боролася не лише з проблемами ланцюжка постачання, але й з високими витратами.

Бразильський кавовий брокер із Cazarini Trading Co Тьяго Казаріні так прокоментував ситуацію, що склалася: "Світові ціни на арабіку, ймовірно, зростуть після того, як будуть завершені оцінки цьогорічного врожаю в Бразилії".

Раніше аналітики вважали, що 2022 року фермери зможуть зібрати близько 49 мільйона мішків (кожен по 132 фунти кави). Однак тепер ця цифра, ймовірніше, буде набагато нижчою. Згідно з раннім прогнозом - всього 35,7 мільйона мішків.

Хосе Маркос Магальяйнс, фермер та президент кавового кооперативу Minasul, вважає, що ця ситуаціє стане великою кризою для виробників ароматного напою. Він також зауважує, що понад 9 тисяч членів кооперативу Minasul мають зобов'язання постачати певну кількість кави кожного сезону, однак цього року вони зможуть виконати свою обіцянку лише наполовину.

Як зазначають спостерігачі за ринком, сьогодні повит на каву перевищує пропозицію. А тому ціни будуть зростати. Міжнародна організація кави заявила, що вже другий рік поспіль світове споживання напою значно випереджає виробництво. Разом з тим Fitch Solutions повідомила, що на складах Intercontinental Exchange зберігається запасів на найнижчому рівні за все століття.