Ціни на газ у 2025 році: скільки платитимуть українці

Нафтогаз залишає тариф без змін / © pixabay.com

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що тариф на газ для населення не зросте після завершення опалювального сезону. Ціна залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр згідно з умовами тарифного плану "Фіксований".

Відповідну інформацію вони опублікували на сайті.

Як зазначив директор постачальної компанії "Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»" Максим Чумак, таке рішення ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

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«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», — наголосив він.

Також у "Нафтогазі" подякували споживачам, які вчасно сплачують за газ, адже це сприяє енергетичній стійкості України, зокрема в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Нинішній тариф у 7,96 грн/куб. м залишатиметься чинним до 30 квітня 2026 року. Варто зазначити, що деяких споживачів обслуговують інші постачальники, і в них можуть діяти інші ціни.

Нагадаємо, в Україні з закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.