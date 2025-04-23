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Ціни на газ у 2025 році: скільки платитимуть українці
Тарифи на природний газ завжди були важливою темою для українських споживачів.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що тариф на газ для населення не зросте після завершення опалювального сезону. Ціна залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр згідно з умовами тарифного плану "Фіксований".
Відповідну інформацію вони опублікували на сайті.
Як зазначив директор постачальної компанії "Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»" Максим Чумак, таке рішення ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.
«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», — наголосив він.
Також у "Нафтогазі" подякували споживачам, які вчасно сплачують за газ, адже це сприяє енергетичній стійкості України, зокрема в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.
Нинішній тариф у 7,96 грн/куб. м залишатиметься чинним до 30 квітня 2026 року. Варто зазначити, що деяких споживачів обслуговують інші постачальники, і в них можуть діяти інші ціни.
Нагадаємо, в Україні з закінченням опалювального сезону переглянуть список одержувачів субсидій. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.