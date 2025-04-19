Что будет с курсом евро после Пасхи: эксперт дал прогноз

Евро. / © Associated Press

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После Пасхи на валютном рынке не ожидается существенных изменений по курсам , в частности, евро не превысит отметку 48 грн на наличном рынке.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии "24 Канала" .

По его словам, сейчас позиция доллара на мировых рынках теряется.

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"Влияние на пару евро – доллар будет в первую очередь зависеть от решений США. Их сейчас сложно прогнозировать, потому что американский доллар до сих пор теряет позиции", - сказал банкир.

Лесной добавил, что на валютный рынок в Украине будет влиять посевная и сфера строительства. Если экономические процессы будут оживленными, это будет влиять на уровень ВВП страны.

"Хочу отдельно заметить, что после американской таможенной "кардионагрузки", международные курсы доллара немного ослабли и ожидают дальнейших действий мировых вождей. Но повторюсь: ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть прежде всего от стратегии регулятора", - подчеркнул Тарас Лесовой.

Напомним, в НБУ сообщили, как торговые войны президента США Дональда Трампа повлияют на Украину. Ситуация на рынках остается нестабильной из-за торговых войн и неопределенности.