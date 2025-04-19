НБУ впервые выпустил монету в форме пасхальной писанки

Монета имеет номинал 10 гривен / © Gizmodo

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Нацбанк впервые выпустил памятную серебряную монету, исполненную в форме пасхальной писанки. Памятная монета уже в обращении.

Об этом сообщили в НБУ.

Монета имеет номинал 10 гривен, изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, украшенная эмалью и локальной позолотой.

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На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области — «Сорокопуть» или «Казачьи левады» — с богатым орнаментом, каждый элемент которого имеет символическое значение. Аверс украшен стилизованным деревом жизни в виде дуба, усеянного 12 писанками с древними символами наших предков.

Тираж монеты ограничен — до 15 000 штук.

Ранее сообщалось, что в Украине появится новая памятная монета, посвященная борьбе и единству украинцев во время войны.