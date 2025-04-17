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Тарифы на газ в Украине: кто заплатит больше уже в мае
Дополнительные расходы связаны с введением новой услуги по техническому обслуживанию зданий.
В мае 2025 года часть украинцев столкнется с увеличением расходов на природный газ из-за появления третьей платежки.
Об этом говорится на портале ООО «Газораспределительные сети Украины».
Она предназначена для жильцов многоквартирных домов и касается новой услуги — технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.
Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как длина трубопровода, количество муфтовых соединений и газовых кранов в здании. Итоговая сумма будет распределяться между всеми жильцами дома.
Квитанции будут приходить не каждый месяц, а раз в три или пять лет. Все зависит от того, какого возраста дом. Для старых построек — чаще, для новых — реже:
газовым сетям более 25 лет — один раз в три года
газовым сетям менее 25 лет — один раз в пять лет
Напомним, в Украине ожидается существенный рост стоимости природного газа для населения. Платежки по новым ценам украинские потребители могут получить уже летом 2025 года.