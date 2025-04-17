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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Тарифы на газ в Украине: кто заплатит больше уже в мае

Дополнительные расходы связаны с введением новой услуги по техническому обслуживанию зданий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
За газ придется платить больше

За газ придется платить больше / © pixabay.com

В мае 2025 года часть украинцев столкнется с увеличением расходов на природный газ из-за появления третьей платежки.

Об этом говорится на портале ООО «Газораспределительные сети Украины».

Она предназначена для жильцов многоквартирных домов и касается новой услуги — технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как длина трубопровода, количество муфтовых соединений и газовых кранов в здании. Итоговая сумма будет распределяться между всеми жильцами дома.

Квитанции будут приходить не каждый месяц, а раз в три или пять лет. Все зависит от того, какого возраста дом. Для старых построек — чаще, для новых — реже:

  • газовым сетям более 25 лет — один раз в три года

  • газовым сетям менее 25 лет — один раз в пять лет

Напомним, в Украине ожидается существенный рост стоимости природного газа для населения. Платежки по новым ценам украинские потребители могут получить уже летом 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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