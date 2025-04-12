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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить идеальную рельефную глазурь для паски: очень простой рецепт

Глазурь получается очень рельефной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Глазурь на пояске.

Глазурь на пояске. / © Pexels

Одна из проблем, с которой порой сталкиваются хозяйки во время приготовления паски – это глазурь. Она ведь может и в руки липнуть, и некрасиво ложиться на изделие, и трескаться.

Рецептом рельефной глазури поделилась кулинарка Ольга Рябенко.

Ингредиенты

  • 200 г сахара

  • 100 г яичных белков

  • ¼ ч.л лимонной кислоты

  • щепотка соли

Приготовление

  1. В большую миску добавляем белки и сахар. Ставим на водяную баню, постоянно помешивая эту массу.

  2. Нагреваем белковую массу, пока сахар не растает.

  3. Снимаем миску с водяной бани. Добавляем к этой массе лимонную кислоту и соль. Газовой горелкой можно немного поджарить рельеф.

Напомним, ранее мы писали о глазуре на паску из сгущенки.

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Дата публикации
Количество просмотров
211
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