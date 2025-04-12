Как приготовить идеальную рельефную глазурь для паски: очень простой рецепт

Глазурь на пояске. / © Pexels

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Одна из проблем, с которой порой сталкиваются хозяйки во время приготовления паски – это глазурь. Она ведь может и в руки липнуть, и некрасиво ложиться на изделие, и трескаться.

Рецептом рельефной глазури поделилась кулинарка Ольга Рябенко.

Ингредиенты

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200 г сахара

100 г яичных белков

¼ ч.л лимонной кислоты

щепотка соли

Приготовление

В большую миску добавляем белки и сахар. Ставим на водяную баню, постоянно помешивая эту массу. Нагреваем белковую массу, пока сахар не растает. Снимаем миску с водяной бани. Добавляем к этой массе лимонную кислоту и соль. Газовой горелкой можно немного поджарить рельеф.

Напомним, ранее мы писали о глазуре на паску из сгущенки.