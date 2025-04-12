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Как приготовить идеальную рельефную глазурь для паски: очень простой рецепт
Глазурь получается очень рельефной.
Одна из проблем, с которой порой сталкиваются хозяйки во время приготовления паски – это глазурь. Она ведь может и в руки липнуть, и некрасиво ложиться на изделие, и трескаться.
Рецептом рельефной глазури поделилась кулинарка Ольга Рябенко.
Ингредиенты
200 г сахара
100 г яичных белков
¼ ч.л лимонной кислоты
щепотка соли
Приготовление
В большую миску добавляем белки и сахар. Ставим на водяную баню, постоянно помешивая эту массу.
Нагреваем белковую массу, пока сахар не растает.
Снимаем миску с водяной бани. Добавляем к этой массе лимонную кислоту и соль. Газовой горелкой можно немного поджарить рельеф.
Напомним, ранее мы писали о глазуре на паску из сгущенки.