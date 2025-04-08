Паска с начинкой из сгущенки и сливок: рецепт, который удивит

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Бесспорно, каждая украинская хозяйка имеет свой рецепт пасок. Некоторые даже передают из поколения в поколение. Впрочем, если хочется попробовать чего-нибудь нового, то рецепт паски с начинкой вас удивит точно.

ТСН.ua подготовил рецепт паски с начинкой из сливок и сгущенки от кулинарки Валерии Матрохиной.

Ингредиенты для паски

мука пшеничная – 300 г

молоко – 50 мл

живые дрожжи – 30 г

сметана – 2 ст.л.

варенное сгущенку - 2 ст.л.

яйца - 2 больших

сахар – 150 г

растопленное сливочное масло – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

холодные сливки 33% - 250 мл

вареное сгущенку - 4 ст.л.

Приготовление

Делаем опару. Нагреваем молоко до 40°C. Затем добавляем к нему дрожжи, две столовых ложки сахара и две столовые ложки муки из общего количества. Перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут, пока не появятся пузырьки. Вареное сгущенку смешиваем со сметаной и слегка подогреваем эту массу. Добавляем желтки, сахар и соль. Взбиваем эту смесь блендером – пока она не посветлеет. К этой жидкой массе прибавляем половину муки, вливаем опару, тщательно перемешиваем лопаткой. Затем вводим оставшуюся муку и продолжаем замешивать в течение 3-5 мин. После этого добавляем разрыхлитель и охлажденное растопленное сливочное масло. Вымешиваем лопаткой еще 3-5 минут. Белки сбиваем миксером до крепких пиков. добавляем в тесто и осторожно вымешиваем. Накрываем емкость с тестом плёнкой, оставляем в теплом месте на 3-5 часов. Когда тесто подошло, немного обходим его и раскладываем в формочки. Заполняем формочки не более чем наполовину. Ставим паски в теплое место, чтобы они поднялись. В объеме они должны увеличиться примерно вдвое. Пасхи ставим в хорошо разогретую духовку до 175°C. Выпекаем 40-50 минут. Через 20 минут можно накрыть фольгой, если паски начинают темнеть. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовим крем. Взбиваем сливки со сгущенкой до устойчивых пиков. Даем ремням полностью остыть. После этого аккуратно срезаем верхушку и вырезаем сердцевину. Наполняем серединку паски кремом с помощью кондитерского мешка. Ставим верхушку на место и сверху украшаем остатками крема.

Напомним, мы писали рецепт глазури на паски из сгущенки.

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