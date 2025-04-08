Паска з начинкою зі згущівки і вершків: рецепт, який здивує

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Безперечно, кожна українська господиня має свій рецепт пасок. Деякі навіть передають з покоління в покоління. Втім, якщо хочеться спробувати чогось нового, то рецепт паски з начинкою вас здивує точно.

ТСН.ua підготував рецепт паски з начинкою з вершків та згущеного молока від кулінарки Валерії Матрохіної.

Інгредієнти для паски

борошно пшеничне - 300 г

молоко - 50 мл

живі дріжджі - 30 г

сметана - 2 ст.л.

варене згущене молоко - 2 ст.л.

яйця - 2 великі

цукор - 150 г

розтоплене вершкове масло - 50 г

розпушувач - 1 ч.л

дрібка солі

Інгредієнти для крему:

холодні вершки 33% - 250 мл

варене згущене молоко - 4 ст. л.

Приготування

Робимо опару. Нагріваємо молоко до 40°C. Потім додаємо до нього дріжджі, дві столові ложки цукру та дві столові ложки борошна з загальної кількості. Перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин, поки не з’являться бульбашки. Варене згущене молоко змішуємо зі сметаною та злегка підігріваємо цю масу. Додаємо жовтки, цукор та сіль. Збиваємо цю суміш блендером - поки вона не посвітлішає. До цієї рідкої маси додаємо половину борошна, вливаємо опару, ретельно перемішуємо лопаткою. Потім вводимо решту борошна і продовжуємо замішувати протягом 3-5 хв. Після цього додаємо розпушувач та охолоджене розтоплене вершкове масло. Вимішуємо лопаткою ще 3-5 хвилин. Білки збиваємо міксером до міцних піків. додаємо в тісто та обережно вимішуємо. Накриваємо ємність з тістом плівкою, залишаємо у теплому місці на 3-5 годин. Коли тісто підійшло, трошки обминаємо його та розкладаємо у формочки. Заповнюємо формочки не більше -ніж наполовину. Ставимо пасочки до теплого місця, аби вони піднялися. В об’ємі вони мають збільшитися приблизно удвічі. Паски ставимо у добре розігріту духовку до 175°C. Випікаємо 40-50 хвилин. Через 20 хвилин можна накрити фольгою, якщо паски починають темнішати. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Готуємо крем. Збиваємо вершки зі згущеним молоком до стійких піків. Даємо паскам повністю охолонути. Після цього акуратно зрізаємо верхівку та вирізаємо серцевину. Наповнюємо серединку паски кремом за допомогою кондитерського мішка. Ставимо верхівку на місце і зверху прикрашаємо залишками крему.

Нагадаємо, ми писали рецепт глазурі на паску зі згущеного молока.

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