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- Війна
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Втрати РФ 24 квітня: Генштаб оновив дані
Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.
За останню добу російська армія у війні проти України втратила 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.
Про це 24 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано
танків — 10 694 (+3)
бойових броньованих машин — 22 312 (+5)
артилерійських систем — 26 823 (+49)
РСЗВ — 1369 (+1)
засоби ППО — 1141
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 660 (+134)
крилатих ракет — 3148
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 755 (+134)
спеціальної техніки — 3860
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.