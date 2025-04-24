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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
323
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Втрати РФ 24 квітня: Генштаб оновив дані

Росіяни зазнають втрат на полі боя щодня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

За останню добу російська армія у війні проти України втратила 1060 солдатів і 5 бойових броньованих машин.

Про це 24 квітня повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 945 330 (+1060) осіб ліквідовано

  • танків — 10 694 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22 312 (+5)

  • артилерійських систем — 26 823 (+49)

  • РСЗВ — 1369 (+1)

  • засоби ППО — 1141

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 660 (+134)

  • крилатих ракет — 3148

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 755 (+134)

  • спеціальної техніки — 3860

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували Оріхівський напрямок великою колоною. Втім, загарбники були розбиті силами ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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