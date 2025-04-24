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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 24 квітня: яка її потужність

Попередньо, сьогодні сонячна активність буде меншою.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

В Україні 24 квітня трохи послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 4.

Про це повідомляє meteoagent.

За попереднім прогнозом науковців, протягом сьогоднішнього дня буде середня магнітна буря. Втім, прогноз може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Прогноз магнітних бур станом на 08:00 четверга, 24 квітня.

Прогноз магнітних бур станом на 08:00 четверга, 24 квітня.

Зауважимо, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Зокрема, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Також нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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