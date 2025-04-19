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- Украина
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Россияне атаковали Запорожье "Шахедами"
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.
В ночь на 19 апреля 2025 года россияне атаковали Запорожье " Шахедами ".
Произошел пожар. На месте работают экстренные службы.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях. глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали вражеские беспилотники: названа траектория движения .