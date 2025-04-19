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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
566
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Запорожье "Шахедами"

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 19 апреля 2025 года россияне атаковали Запорожье " Шахедами ".

Произошел пожар. На месте работают экстренные службы.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях. глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украину атаковали вражеские беспилотники: названа траектория движения .

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