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Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами"
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
У ніч проти 19 квітня 2025 року росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами".
Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби.
Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах. голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували ворожі безпілотники: названо траєкторію руху.