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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
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Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами"

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 19 квітня 2025 року росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами".

Сталося пожежа. На місці працюють екстрені служби. 

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах. голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україну атакували ворожі безпілотники: названо траєкторію руху.

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