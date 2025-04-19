- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 394
- Час на прочитання
- 1 хв
Сто росіян намагалися втекти з військової частини у Краснодарі — росЗМІ
Наразі невідомо, чи їм вдалося покинути військову частину.
Сто військових спробували втекти з військової частини у російському Краснодарі.
Про це пише російське видання Astra.
У районі військової частини в Краснодарі повністю перекрили вулицю.
На території однієї з військових комендатур близько ста військових, які утримувалися за самовільне залишення частини, зламали паркан і вже вийшли на територію військової комендатури.
Чи вдалося комусь втекти, невідомо.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що російські військові масово здаються у полон. За словами військового, у полон здаються не лише рядові солдати, а й сержанти та навіть офіцери.