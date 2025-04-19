Сто росіян намагалися втекти з військової частини у Краснодарі — росЗМІ

Російські військові / © Associated Press

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Сто військових спробували втекти з військової частини у російському Краснодарі.

Про це пише російське видання Astra.

У районі військової частини в Краснодарі повністю перекрили вулицю.

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На території однієї з військових комендатур близько ста військових, які утримувалися за самовільне залишення частини, зламали паркан і вже вийшли на територію військової комендатури.

Чи вдалося комусь втекти, невідомо.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що російські військові масово здаються у полон. За словами військового, у полон здаються не лише рядові солдати, а й сержанти та навіть офіцери.