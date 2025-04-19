Ймовірна ядерна угода з США: Іран хоче гарантій — Reuters

Аятола Алі Хаменеї / © Associated Press

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Під час переговорів Іран заявив Сполученим Штатам Америки, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але йому потрібні тверді гарантії, що президент США Дональд Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди, заявив високопоставлений іранський чиновник.

Про це пише Reuters.

Іран і Сполучені Штати мають намір провести другий раунд переговорів у суботу в Римі, через тиждень після першого раунду переговорів в Омані, який обидві сторони назвали позитивним.

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Трамп, який з лютого відновив кампанію “максимального тиску” на Тегеран, відмовився від ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами в 2018 році під час свого першого терміну і знову запровадив санкції проти Ірану.

Протягом наступних років Тегеран постійно перевищував обмеження угоди 2015 року щодо своєї ядерної програми, спрямованої на ускладнення розробки атомної бомби.

Колишній президент США Джо Байден, адміністрація якого марно намагалася відновити пакт 2015 року, не зміг задовольнити вимогу Тегерана щодо гарантій того, що жодна майбутня адміністрація США не порушить його.

Тегеран насторожено підійшов до переговорів, скептично ставлячись до того, що вони можуть досягти угоди, і з підозрою ставився до Трампа, який неодноразово погрожував розбомбити Іран, якщо той не припинить свою програму зі збагачення урану, яка прискорюється.

Хоча і Тегеран, і Вашингтон заявили, що вони налаштовані на дипломатію, вони залишаються далеко один від одного в суперечці, яка триває понад два десятиліття.

“Червоні лінії” Тегерана, “уповноважені верховним лідером аятолою Алі Хаменеї”, не можуть бути порушені під час переговорів, сказав офіційний представник, описуючи позицію Ірану на переговорах на умовах анонімності.

За його словами, ці червоні лінії означають, що Іран ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення або зменшити кількість збагаченого урану, який він зберігає, до рівня, нижчого від рівня, погодженого в угоді 2015 року, від якої Трамп відмовився.

Він також не буде вести переговори щодо своєї ракетної програми, яку Тегеран вважає поза сферою будь-якої ядерної угоди.

"Під час непрямих переговорів в Омані Іран зрозумів, що Вашингтон не хоче, щоб Іран припинив всю ядерну діяльність, і це може бути спільною основою для Ірану та США для початку чесних переговорів", — сказало джерело.

У п'ятницю Іран заявив, що досягти угоди зі Сполученими Штатами можливо, якщо "вони продемонструють серйозність намірів і не висуватимуть нереалістичних вимог".

Головний представник США на переговорах Стів Віткофф у своїй публікації на X у вівторок заявив, що Іран повинен “зупинити та ліквідувати своє ядерне збагачення”, щоб досягти угоди з Вашингтоном.

За словами джерела, Тегеран заявив, що він готовий працювати з ядерним агентством ООН, яке він вважає “єдиним прийнятним органом у цьому процесі”, щоб надати гарантії того, що його ядерна робота є мирною.

Джерело повідомило, що в обмін на таку співпрацю Вашингтон повинен негайно зняти санкції з нафтового та фінансового секторів Ірану.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що прагне процвітання Ірану, однак, за його словами, Сполучені Штати не дозволять, щоби ця країна мала ядерну зброю.