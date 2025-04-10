Трамп заявив, що хоче, аби Іран процвітав, але без ядерної зброї

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне процвітання Ірану, однак, за його словами, Сполучені Штати не дозволять, щоби ця країна мала ядерну зброю.

Про це він сказав журналістам в Білому домі, - пише Укрінформ.

«Я хочу, щоби вони процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим (як держава – ред.). Єдине, чого вони не можуть мати, так це ядерної зброї»,- наголосив президент США.

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Глава Білого дому зробив свою заяву перед запланованими цього тижня непрямими переговорами в Омані між делегаціями США й Ірану, а також після того, як офіційний Вашингтон оголосив у середу про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Водночас глава Білого дому зауважив, що Сполучені Штати готові піти на військовий крок, у разі необхідності. Він також допустив, що в такому разі, можливо, буде втягнутий і Ізраїль.

Нагадаємо, Іран виступив проти прямих перемовин зі США щодо своєї ядерної програми, але заявив про готовність до непрямого діалогу за посередництва Оману.