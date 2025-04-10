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У Миколаєві є поранені унаслідок атаки росіян
Двох осіб госпіталізували.
Унаслідок атаки ворога на Миколаїв є поранені.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у повідомленні у соціальних мережах.
Двох людей госпіталізували, іншим медична допомога надається на місці.
“Наші служби вже виїхали на місця. Є пошкодження. Працюємо, оцінюємо наслідки. Більше інформації — згодом”, — заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Наразі відбій повітряної тривоги. Бережіть себе!
Нагадаємо, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.