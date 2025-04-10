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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
68
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1 хв

У Миколаєві є поранені унаслідок атаки росіян

Двох осіб госпіталізували.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Унаслідок атаки ворога на Миколаїв є поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у повідомленні у соціальних мережах.

Двох людей госпіталізували, іншим медична допомога надається на місці.

“Наші служби вже виїхали на місця. Є пошкодження. Працюємо, оцінюємо наслідки.  Більше інформації — згодом”, — заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наразі відбій повітряної тривоги. Бережіть себе!

Нагадаємо, що у Києві унаслідок атаки дронів зруйновано приватну будівлю: під завалами опинилася людина.

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