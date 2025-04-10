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- Украина
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В Николаеве есть раненые в результате атаки россиян
Двое человек были госпитализированы.
В результате атаки врага на Николаев есть раненые.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщении в социальных сетях.
Два человека госпитализированы, другим медицинская помощь оказывается на месте.
"Наши службы уже выехали на места. Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации - впоследствии", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Отбой воздушной тревоги. Берегите себя!
Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.