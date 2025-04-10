В Николаеве есть раненые в результате атаки россиян

Беспилотник / © ТСН.ua

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В результате атаки врага на Николаев есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщении в социальных сетях.

Два человека госпитализированы, другим медицинская помощь оказывается на месте.

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"Наши службы уже выехали на места. Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации - впоследствии", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Отбой воздушной тревоги. Берегите себя!

Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.