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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1 мин

В Николаеве есть раненые в результате атаки россиян

Двое человек были госпитализированы.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В результате атаки врага на Николаев есть раненые.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщении в социальных сетях.

Два человека госпитализированы, другим медицинская помощь оказывается на месте.

"Наши службы уже выехали на места. Есть повреждения. Работаем, оцениваем последствия. Больше информации - впоследствии", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Отбой воздушной тревоги. Берегите себя!

Напомним, что в Киеве в результате атаки дронов разрушено частное здание: под завалами оказался человек.

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