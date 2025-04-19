Вероятное ядерное соглашение с США: Иран хочет гарантий — Reuters

Аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

Реклама

В ходе переговоров Иран заявил Соединенным Штатам Америки, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но ему нужны жесткие гарантии, что президент США Дональд Трамп снова не откажется от ядерного соглашения, заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Об этом пишет Reuters.

Иран и Соединенные Штаты намерены провести второй раунд переговоров в субботу в Риме через неделю после первого раунда переговоров в Омане, который обе стороны назвали положительным.

Реклама

Трамп, с февраля возобновивший кампанию "максимального давления" на Тегеран, отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми государствами в 2018 году во время своего первого срока и вновь ввел санкции против Ирана.

В последующие годы Тегеран постоянно превышал ограничение соглашения 2015 года о своей ядерной программе, направленной на усложнение разработки атомной бомбы.

Бывший президент США Джо Байден, администрация которого тщетно пыталась восстановить пакт 2015 года, не смог удовлетворить требование Тегерана по поводу гарантий того, что ни одна будущая администрация США не нарушит его.

Тегеран настороженно подошел к переговорам, скептически относясь к тому, что они могут достичь соглашения, и с подозрением относился к Трампу, который неоднократно угрожал разбомбить Иран, если тот не прекратит свою программу по обогащению ускоряющегося урана.

Хотя и Тегеран, и Вашингтон заявили, что они настроены на дипломатию, они остаются далеко друг от друга в споре, который длится более двух десятилетий.

"Красные линии" Тегерана, "уполномоченные верховным лидером аятоллой Али Хаменеи", не могут быть нарушены во время переговоров, сказал официальный представитель, описывая позицию Ирана на переговорах на условиях анонимности.

По его словам, эти красные линии означают, что Иран никогда не согласится демонтировать свои центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение или уменьшить количество обогащенного урана, который он сохраняет, до уровня ниже уровня согласованного в соглашении 2015 года, от которого Трамп отказался.

Он также не будет вести переговоры о своей ракетной программе, которую Тегеран считает вне сферы любого ядерного соглашения.

"В ходе косвенных переговоров в Омане Иран понял, что Вашингтон не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность, и это может являться общей основой для Ирана и США для начала честных переговоров", — сказал источник.

В пятницу Иран заявил, что достичь соглашения с Соединенными Штатами возможно, если они продемонстрируют серьезность намерений и не будут выдвигать нереалистичных требований.

Главный представитель США на переговорах Стив Виткофф в своей публикации на X во вторник заявил, что Иран должен "остановить и ликвидировать свое ядерное обогащение", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.

По словам источника, Тегеран заявил, что он готов работать с ядерным агентством ООН, которое он считает "единственным приемлемым органом в этом процессе", чтобы предоставить гарантии того, что его ядерная работа является мирной.

Источник сообщил, что в обмен на такое сотрудничество Вашингтон должен немедленно снять санкции с нефтяного и финансового секторов Ирана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к процветанию Ирана, однако, по его словам, Соединенные Штаты не позволят , чтобы эта страна имела ядерное оружие.