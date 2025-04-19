- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 1 мин
Сто россиян пытались сбежать из воинской части в Краснодаре — росСМИ
Пока неизвестно, удалось ли им покинуть воинскую часть.
Сто военных попытались скрыться из воинской части в российском Краснодаре.
Об этом пишет российское издание Astra .
В районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли улицу.
На территории одной из военных комендатур около ста военных, удерживавшихся за самовольное оставление части, сломали забор и уже вышли на территорию военной комендатуры.
Удалось ли кому-то убежать, неизвестно.
Напомним, что ранее сообщалось, что российские военные массово сдаются в плен . По словам военного, в плен сдаются не только рядовые солдаты, но и сержанты и даже офицеры.