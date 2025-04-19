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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Сто россиян пытались сбежать из воинской части в Краснодаре — росСМИ

Пока неизвестно, удалось ли им покинуть воинскую часть.

Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Сто военных попытались скрыться из воинской части в российском Краснодаре.

Об этом пишет российское издание Astra .

В районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли улицу.

На территории одной из военных комендатур около ста военных, удерживавшихся за самовольное оставление части, сломали забор и уже вышли на территорию военной комендатуры.

Удалось ли кому-то убежать, неизвестно.

Напомним, что ранее сообщалось, что российские военные массово сдаются в плен . По словам военного, в плен сдаются не только рядовые солдаты, но и сержанты и даже офицеры.

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