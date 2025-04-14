Россия атаковала Запорожье FPV-дронами? : в полиции рассказали, как все на самом деле

Дроны атаковали Запорожье / © ТСН

Реклама

Сегодня утром запорожские спасатели сообщили о происшествии, которое по данным местной полиции, могло повлечь за собой панику.

Утром на официальной странице Главного управления ГСЧС в Запорожской области появилась новость о том, что в областном центре возник пожар в результате попадания вражеского FPV-дрона. Как известно, дальность полета такого БПЛА составляет обычно около 3-15 км. В соцсетях пользователи уже начали делать предположение о том, что мол, российские оккупанты продвинулись настолько близко к Запорожью, что могут бить по нему такими дронами. Впоследствии спасатели отредактировали сообщение, убрав оттуда информацию о том, что атаковали именно FPV-дроны.

В комментарии для ТСН.ua представители полиции Запорожской области срочно опровергли то, что пожар произошел из-за попадания именно такого БПЛА.

Реклама

«Эта информация о FPV-дронах не соответствует действительности. На место выезжали взрывотехники, это точно не FPV-дрон», — рассказали нам полицейские.

В свою очередь, по информации запорожского областного управления ГСЧС, в областном центре спасатели ликвидировали возгорание газового модуля на автозаправочной станции площадью 20 кв.м. В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что из-за атаки FPV-дрона на территории области погиб мужчина.

«Враг атаковал fpv-дроном мужчину, который работал на поле, недалеко от села Новояковловка Камышеваской общины», — написал чиновник.

Ранее сообщалось о том, что источники BBC в Генштабе назвали цели врага на Донбассе.

Читайте также: