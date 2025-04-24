День ангела 24 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 24 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 24 квітня

24 квітня 2025 року привітайте з іменинами Валентина, Інокентія, Леонтія, Луку, Миколу, Олексія, Сергія, Єлизавету.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві чесний, добродушний. В дорослому віці стає комунікабельним, цікавим в спілкуванні.

Інокентій — латинське ім’я, перекладається як “бездоганний”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає замкнутим у собі, легковажним.

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Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левинний”. В дитинстві відповідальний, вольовий. В дорослому віці стає сильним духом, незламним.

Лука — давньогрецьке походження, означає “світло”. В дитинстві ввічливий, добрий. В дорослому віці стає відкритим, товариським.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає щирим, не переносить критики.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві добродушний, чуйний. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

Сергій — латинське походження, означає “знатний”. В дитинстві чутливий, уважний. В дорослому віці стає комунікабельним, справедливим.

Єлизавета — єврейське ім’я, перекладається як “Божа допомога”. В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає амбітною, злегка замкнутою.

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди оберігав тебе від негараздів і дарував тобі спокій на серці. Нехай твоя дорога буде наповнена лише світлом, а кожен день приносить радість і добробуту!

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій покровитель дарує тобі надію, силу і впевненість у своїх силах. Бажаю міцного здоров’я, удачі у всіх справах і гармонії в душі!

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З Днем Ангела! Нехай твоєму життю завжди супроводжують любов і підтримка небесного покровителя. Бажаю, щоб ти завжди знаходив на своєму шляху добрих людей, а в серці панував мир і радість.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе в твоєму житті безліч радісних моментів і чудових подій. Бажаю гармонії в душі, сил для досягнення нових висот і, звичайно, надійного ангела-охоронця поруч!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, дарував мудрість і сприяв у здійсненні твоїх бажань. Нехай твоя життя буде наповнене радістю, а серце — миром і теплом!