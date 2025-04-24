Обстрел Украины: эксперт назвал главную цель удара

Россия возвращается в масштабный террор по инфраструктуре Украины / © ТСН

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Россия возобновляет активные удары по критической инфраструктуре Украины. Снимается так называемое «энергетическое перемирие», и теперь главной мишенью снова становятся объекты энергетики и транспорта.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

«Это логика давления на тыл, чтобы заставить нас сдаться. Комбинированные удары будут продолжаться», — подчеркнул Лакийчук.

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Он отметил, что во время условного «перемирия» Россия накапливала вооружение для новых атак: «Мы наблюдали несколько недель подготовку стратегической авиации — Ту-95 перемещали, загружали боеприпасы. Также готовились корабли Черноморского флота».

По его словам, теперь в приоритете для врага — именно объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, россияне постараются бить по местам большого скопления людей.

«Энергетическое перемирие фактически снято. Объекты энергетики — одна из ключевых целей», — отметил Лакийчук.

Он добавил, что вчера россияне уже пытались атаковать энергообъекты, но не попали. Сегодняшние удары, по его словам, также преследовали эту цель.

В то же время эксперт убежден, что сейчас Украину сложнее принудить к уступкам: «Поставить украинцев на колени будет труднее. У врага иссякают ресурсы, а с ними — и терпение».

Напомним, российская пропаганда активно распространяет фейковые сообщения, целью которых является оправдание массированных ночных террористических ударов по гражданскому населению в Киеве и других регионах Украины.