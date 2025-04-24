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- Украина
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Харьков за ночь атаковали более 20 раз — что известно
В Харькове ночью раздавались взрывы. Власти сообщили, что в городе есть разрушения.
В ночь на 24 апреля россияне атаковали Харьков ракетами и дронами-камикадзе одновременно.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
«На данный момент, по информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков атаковался 24 раза. 14 раз — враждебными БпЛА, 10 раз ракетами», — уточнил он.
Известно, что один из ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна.
В городе повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дома, производственные предприятия, гостиничный комплекс.
Ранения получили, по меньшей мере, пять человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, попадание в результате трех волн атак зафиксировали в Основянском, Немышлянском и Слободском районах Харькова. Для атак россияне использовали 10 ракет типа Х и 14 беспилотников «Герань-2».
Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами. Основное направление удара — Киев.
В целом воздушные силы обнаружили 215 воздушных целей.