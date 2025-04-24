Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на 24 апреля россияне атаковали Харьков ракетами и дронами-камикадзе одновременно.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

«На данный момент, по информации нашего Ситуационного центра, ночью Харьков атаковался 24 раза. 14 раз — враждебными БпЛА, 10 раз ракетами», — уточнил он.

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Известно, что один из ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна.

В городе повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, здание школы, частные дома, производственные предприятия, гостиничный комплекс.

Ранения получили, по меньшей мере, пять человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, попадание в результате трех волн атак зафиксировали в Основянском, Немышлянском и Слободском районах Харькова. Для атак россияне использовали 10 ракет типа Х и 14 беспилотников «Герань-2».

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также дронами. Основное направление удара — Киев.

В целом воздушные силы обнаружили 215 воздушных целей.