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- Украина
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Харьков атаковали 12 "Шахедов": подробности от мэра об ударах и раненых
Российские дроны «Шахед» ударили по гражданским объектам в четырех районах Харькова.
В ходе атаки на Харьков 22 апреля по городу ударили 12 российских беспилотников «Шахед». Сейчас известно о 10 пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в видео, опубликованном каналом «Новини.Live».
«По городу было 12 ударов «Шахедов». Это преимущественно Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский районы города Харькова. В этот момент мы имеем 10 человек, которые получили ранения», — рассказал городской голова.
Он уточнил, что пострадавшие — это люди, которые находились в автомобилях и на остановках общественного транспорта.
Терехов также сообщил, что были «прилеты» по производственным предприятиям, которые никак не связаны с военным производством.
«Мы в очередной раз видим, что целенаправленно наш враг бьет по бизнесу города Харькова, по людям, которые сегодня находятся и проживают в городе», — акцентировал мэр.
Напомним, в среду 22 апреля российские войска устроили массированную атаку «Шахедами» на Харьков. В городе прогремела серия взрывов, сначала было известно о трех раненых.