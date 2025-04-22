Харьков атаковали 12 "Шахедов": подробности от мэра об ударах и раненых

Сгоревшее из-за атаки на Харьков авто / © Харьковская областная прокуратура

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В ходе атаки на Харьков 22 апреля по городу ударили 12 российских беспилотников «Шахед». Сейчас известно о 10 пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в видео, опубликованном каналом «Новини.Live».

«По городу было 12 ударов «Шахедов». Это преимущественно Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский районы города Харькова. В этот момент мы имеем 10 человек, которые получили ранения», — рассказал городской голова.

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Он уточнил, что пострадавшие — это люди, которые находились в автомобилях и на остановках общественного транспорта.

Терехов также сообщил, что были «прилеты» по производственным предприятиям, которые никак не связаны с военным производством.

«Мы в очередной раз видим, что целенаправленно наш враг бьет по бизнесу города Харькова, по людям, которые сегодня находятся и проживают в городе», — акцентировал мэр.

Напомним, в среду 22 апреля российские войска устроили массированную атаку «Шахедами» на Харьков. В городе прогремела серия взрывов, сначала было известно о трех раненых.