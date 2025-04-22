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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Атака "Шахедами" на Харьков: известно о первых раненых (обновлено)

В результате атаки дронами-камикадзе на Харьков ранены несколько человек. Известно о новых ударах.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака «Шахедами»

Атака «Шахедами» / © ТСН.ua

Из-за массированной атаки на Харьков беспилотниками «Шахед» днем 22 апреля пострадали уже троє людей.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Есть информация об одном пострадавшем», — говорится в коротком заявлении мэра.

«Предварительно, в результате „прилета“ БпЛА один человек получил ранения», — заявил в то же время глава ОВА.

Перед этим Терехов сообщил о нескольких ударах беспилотниками по Харькову. Несколько «прилетов» пришлись на Шевченковский район города.

После информации о пострадавшем мэр заявил о еще одном ударе по Харькову.

Позже городской голова заявил, что в городе уже трое раненых.

По предварительным подсчетам, по Харькову было нанесено 12 ударов. На местах некоторых «прилетов» возникли» пожары.

Напомним, посреди дня 22 апреля россияне также ударили по Запорожью. Там существенно повреждена многоэтажка, погиб человек, еще 13 получили ранения.

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