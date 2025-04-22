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Овощные оладьи: рецепт без муки
Овощные оладьи без муки — отличный вариант легкого ужина или сытного завтрака, который подходит не только вегетарианцам, но и всем, кто хочет разнообразить свой рацион и уменьшить потребление глютена и простых углеводов.
Повар Роман Емец поделился простым, но очень полезным рецептом овощных оладий, содержащих много растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и не требующих ни грамма пшеничной муки. Такое блюдо не только легко усваивается, но и имеет приятный насыщенный вкус и яркий аромат благодаря использованию специй, зелени и кунжутного масла.
Ингредиенты
- Чечевица
- 150г
- Молоко (растительное или коровье)
- 150 мл
- Молоко (растительное или коровье)
- 150 мл
- Яйца куриные
- 1 шт.
- Брокколи (свежее или размороженное)
- 100г
- Стебель сельдерея
- 100г
- Укроп
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- Орегано сушеный
- ½ ч. л
- Куркума мелена
- ½ ч. л
- Кунжутное масло
- 1ч. л
- Соль
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- Вустерский соус
- 1 ст. л
- Молотый лен
- 1 ст. л
- Растительное масло
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Приготовление
Смешайте в блендере чечевицу с молоком (растительным или обычным), чтобы образовалось однородное пюре.
К пюре добавьте взбитое яйцо, мелко нарезанные брокколи и сельдерей, измельченный укроп, специи (орегано, куркума, соль), кунжутное масло, вустерский соус и ложку молотого льна. Хорошо перемешайте.
Оставьте массу на 10 мин — лен заработает как естественный загуститель и свяжет ингредиенты между собой.
Разогрейте растительное масло на сковороде и жарьте оладьи на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до румяной корочки. Главное — не пересушить их, чтобы сохранить нежную текстуру внутри.
Для еще более насыщенного вкуса готовые оладьи можно смазать кисло-сладким соусом или подать с соусом на основе йогурта, а сверху посыпать поджаренным кунжутом.
Советы:
Если хотите сделать блюдо полностью веганским — замените яйцо на дополнительную ложку молотого льна, смешанного с 2 ст. л воды.
Для вариаций вкуса можно добавить натертую морковь, цуккини или сладкий перец.
Вместо жарки оладьи можно запечь в духовке при 180°C в течение 15–20 мин.
Идеи для подачи
С греческим йогуртом и чесночным соусом.
В виде бургеров: между двумя половинками цельнозерновой булки с листьями салата и соусом.
С хумусом, овощами и кускусом.
Эти оладьи — пример того, как легко и вкусно можно сочетать здоровый образ жизни с гастрономическим удовольствием. Попробуйте и ваша жидкость точно запросит добавки.