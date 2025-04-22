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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
2 мин

Овощные оладьи: рецепт без муки

Овощные оладьи без муки — отличный вариант легкого ужина или сытного завтрака, который подходит не только вегетарианцам, но и всем, кто хочет разнообразить свой рацион и уменьшить потребление глютена и простых углеводов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Овощные оладьи: рецепт без муки

Овощные оладьи: рецепт без муки / © Credits

Повар Роман Емец поделился простым, но очень полезным рецептом овощных оладий, содержащих много растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и не требующих ни грамма пшеничной муки. Такое блюдо не только легко усваивается, но и имеет приятный насыщенный вкус и яркий аромат благодаря использованию специй, зелени и кунжутного масла.

Ингредиенты

Чечевица
150г
Молоко (растительное или коровье)
150 мл
Молоко (растительное или коровье)
150 мл
Яйца куриные
1 шт.
Брокколи (свежее или размороженное)
100г
Стебель сельдерея
100г
Укроп
Орегано сушеный
½ ч. л
Куркума мелена
½ ч. л
Кунжутное масло
1ч. л
Соль
Вустерский соус
1 ст. л
Молотый лен
1 ст. л
Растительное масло

Приготовление

  • Смешайте в блендере чечевицу с молоком (растительным или обычным), чтобы образовалось однородное пюре.

  • К пюре добавьте взбитое яйцо, мелко нарезанные брокколи и сельдерей, измельченный укроп, специи (орегано, куркума, соль), кунжутное масло, вустерский соус и ложку молотого льна. Хорошо перемешайте.

  • Оставьте массу на 10 мин — лен заработает как естественный загуститель и свяжет ингредиенты между собой.

  • Разогрейте растительное масло на сковороде и жарьте оладьи на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до румяной корочки. Главное — не пересушить их, чтобы сохранить нежную текстуру внутри.

  • Для еще более насыщенного вкуса готовые оладьи можно смазать кисло-сладким соусом или подать с соусом на основе йогурта, а сверху посыпать поджаренным кунжутом.

Советы:

  • Если хотите сделать блюдо полностью веганским — замените яйцо на дополнительную ложку молотого льна, смешанного с 2 ст. л воды.

  • Для вариаций вкуса можно добавить натертую морковь, цуккини или сладкий перец.

  • Вместо жарки оладьи можно запечь в духовке при 180°C в течение 15–20 мин.

Идеи для подачи

  • С греческим йогуртом и чесночным соусом.

  • В виде бургеров: между двумя половинками цельнозерновой булки с листьями салата и соусом.

  • С хумусом, овощами и кускусом.

Эти оладьи — пример того, как легко и вкусно можно сочетать здоровый образ жизни с гастрономическим удовольствием. Попробуйте и ваша жидкость точно запросит добавки.

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