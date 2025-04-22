Овощные оладьи: рецепт без муки / © Credits

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Повар Роман Емец поделился простым, но очень полезным рецептом овощных оладий, содержащих много растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и не требующих ни грамма пшеничной муки. Такое блюдо не только легко усваивается, но и имеет приятный насыщенный вкус и яркий аромат благодаря использованию специй, зелени и кунжутного масла.

Ингредиенты Чечевица 150г Молоко (растительное или коровье) 150 мл Молоко (растительное или коровье) 150 мл Яйца куриные 1 шт. Брокколи (свежее или размороженное) 100г Стебель сельдерея 100г Укроп Орегано сушеный ½ ч. л Куркума мелена ½ ч. л Кунжутное масло 1ч. л Соль Вустерский соус 1 ст. л Молотый лен 1 ст. л Растительное масло

Приготовление

Смешайте в блендере чечевицу с молоком (растительным или обычным), чтобы образовалось однородное пюре.

К пюре добавьте взбитое яйцо, мелко нарезанные брокколи и сельдерей, измельченный укроп, специи (орегано, куркума, соль), кунжутное масло, вустерский соус и ложку молотого льна. Хорошо перемешайте.

Оставьте массу на 10 мин — лен заработает как естественный загуститель и свяжет ингредиенты между собой.

Разогрейте растительное масло на сковороде и жарьте оладьи на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до румяной корочки. Главное — не пересушить их, чтобы сохранить нежную текстуру внутри.

Для еще более насыщенного вкуса готовые оладьи можно смазать кисло-сладким соусом или подать с соусом на основе йогурта, а сверху посыпать поджаренным кунжутом.

Советы:

Если хотите сделать блюдо полностью веганским — замените яйцо на дополнительную ложку молотого льна, смешанного с 2 ст. л воды.

Для вариаций вкуса можно добавить натертую морковь, цуккини или сладкий перец.

Вместо жарки оладьи можно запечь в духовке при 180°C в течение 15–20 мин.

Идеи для подачи

С греческим йогуртом и чесночным соусом.

В виде бургеров: между двумя половинками цельнозерновой булки с листьями салата и соусом.

С хумусом, овощами и кускусом.

Эти оладьи — пример того, как легко и вкусно можно сочетать здоровый образ жизни с гастрономическим удовольствием. Попробуйте и ваша жидкость точно запросит добавки.

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