Пять фактов о пользе белого вина

Белое вино / © Pixabay

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Белое вино, как и любой алкогольный напиток, может иметь преимущества и недостатки. Допустимая доза составляет один бокал вина для женщин и два — для мужчин.

Рассказываем о влиянии, которое имеет этот напиток на ваш организм и раскрывает, что происходит с вашим телом, когда вы пьете белое вино

Здоровье сердца и улучшение обмена веществ

Исследования показали, что употребление белого вина может улучшить сердечно-сосудистую и метаболическую функцию.

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Кроме того, в отличие от тех, кто пил минеральную воду, люди, употреблявшие белое вино, не столкнулись с повышением уровня АД или снижением функции печени.

Здоровье легких

В этой области здоровье белое вино может иметь преимущество перед красным. В то время как белое и красное вино могут поддерживать функцию легких, белое вино, похоже, оказывает на них более положительное влияние.

Здоровье почек

Белое вино содержит фенол под названием кофейной кислоты, который может помочь ограничить прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.

Здоровье костей

Некоторые исследования показывают, что умеренное потребление алкоголя, включая белое вино, может быть связано с повышением минеральной плотности костей, потенциально снижая риск остеопороза.

Когнитивные функции

Содержащийся в белом вине ресвератрол был исследован на предмет его потенциала для защиты мозга и улучшения когнитивных функций. Однако в данной области необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, белое вино обеспечивает небольшую дозу необходимых витаминов и минералов: 3% вашей рекомендованной суточной нормы для магния, витамина B6, витамина B2 и ниацина, а также 1% суточной нормы для рибофлавина и следовых количеств железа, кальция, калия, фосфора и.

Впрочем, врачи подчеркивают: ни один из видов алкоголя не безопасен. Даже небольшие дозы могут влиять на вес, ухудшать сон и нарушать работу пищеварительной системы.

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