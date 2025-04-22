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В Херсоне враг атаковал дронами одну из больниц – есть пострадавшие (фото)
Российские войска продолжают терроризировать мирное население Украины.
В Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
«Из-за ударов БпЛА повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт медиков. Пострадали четверо мужчин, 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения», — говорится в сообщении.
По его словам, двое из них оказали необходимую помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение. Еще двое госпитализированы для дальнейшего наблюдения в больнице.
Напомним, 22 апреля враг устроил по Запорожью, в результате удара ранения получили 15 человек, среди которых двое детей.
Также враг обстрелял Харьков. Предварительно, в результате «прилета» БпЛА один человек получил ранения.