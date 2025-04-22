Есть в каждом магазине — какие макароны самые вредные

Не все макароны полезны / © pixabay.com

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Макароны — один из самых популярных и доступных продуктов в Украине. Чаще именно макароны больше всего любят дети.

Но есть некоторые виды этого продукта, которые следует избегать, чтобы сохранить фигуру и хорошее самочувствие.

Какие макароны вредны

Макароны из дешевой муки опасны для организма. Если вы видите, что во время варки макароны склеиваются, тогда лучше не ешьте их.

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Если такие макароны есть регулярно, это будет иметь последствия для здоровья.

Кроме того, макароны могут привести к смерти, и это не шутка. Дело в том, что от макарон может быть элементарный заворот кишок — без медицинской помощи это заканчивается болезненной смертью от перитонита.

Среди вредных свойств макарон можно отметить вероятность развития сердечных заболеваний, так как этот продукт относится к мучным изделиям.

Макароны и глютен. Если вы думаете, что глютена есть только в макаронных изделиях из мягких сортов пшеницы, то вы ошибаетесь. Дело в том, что пшеница впереди всех других злаковых по содержанию глютена: 7 — 15% и до 20% и более в твердых сортах.

В процессе переработки зерна для производства муки высшего сорта теряется значительная часть витаминов группы В, железа, магния и других важных микроэлементов, содержащихся в цельном зерне. Таким образом, белые макароны являются «пустыми» калориями, которые не несут значительной пищевой ценности для организма.

Раньше мы писали сколько времени и как нужно варить макароны, чтобы они не слипались и были вкусными. Больше об этом читайте в новости.