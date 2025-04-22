Не всі макарони корисні / © pixabay.com

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Макарони — один з найпопулярніших та доступних продуктів в Україні. Найчастіше саме макарони найбільше полюбляють діти.

Але деякі види цього продукту, яких варто уникати, щоб зберегти фігуру та гарне самопочуття.

Які макарони шкідливі

Макарони з дешевого борошна небезпечні для організму. Якщо ви бачите, що під час варіння макарони склеюються, тоді краще не їжте їх. Такі макарони швидко перетравлюються в організмі, і в них багато крохмалю — простіше кажучи, складного цукру.

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Якщо такі макарони їсти регулярно, то це матиме наслідки для здоро’я.

Крім того, макарони можуть призвести до смерті, і це не жарт. Справа в тому, що від макаронів може бути елементарний заворот кишок — без медичної допомоги це закінчується болісною смертю від перитоніту.

Серед шкідливих властивостей макаронів можна відзначити вірогідність розвитку серцевих захворювань, так як цей продукт відноситься до борошняних виробів.

Макарони та глютен. Якщо ви думаєте, що глютен є тільки в макаронних виробах з м’яких сортів пшениці, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що пшениця попереду всіх інших злакових за вмістом глютену: 7 — 15% і до 20% і більше в твердих сортах.

У процесі переробки зерна для виробництва борошна вищого ґатунку втрачається значна частина вітамінів групи В, заліза, магнію та інших важливих мікроелементів, які є в цільному зерні. Таким чином, білі макарони є «порожніми» калоріями, які не несуть значної харчової цінності для організму.

Раніше ми писали, скільки часу та як потрібно варити макарони, щоб вони не злипалися та були смачними. Більше про це читайте у новині.