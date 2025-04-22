Нащадки жертв Джека-різника вимагають нового розслідування

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Родичі жертв Джека-різника, справжнє ім’я якого розкрили через 130 років завдяки великому прориву в ДНК, хочуть, щоб міністерка внутрішніх справ Великої Британії вимагала нового розслідування вікторіанських вбивств, яке могло б нарешті викрити монстра.

Про це пише Daily Star.

ДНК польського перукаря Аарона Космінскі — підозрюваного у сумнозвісних злочинах — було ідентифіковано на закривавленій хустці, яка належить жертві Кетрін Еддоус.

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Три місяці тому родичі Кетрін звернулися до Генерального прокурора з проханням відновити розслідування її вбивства. Тепер 53-річна Карен Міллер, тричі правнучка Кетрін, написала листа міністерці внутрішніх справ Іветт Купер і міністерці з питань насильства над жінками та дівчатами Джесс Філліпс, закликаючи їх підтримати цю заявку.

Нащадки чотирьох інших жертв різника та підозрюваного підтримують нове юридичне розслідування.

Карен сказала: «Ми надіслали листа Генеральному прокурору в січні. Ми досі не отримали відповіді. Про жертв занадто довго забували. Настав час нарешті поставити крапку в цій справі».

У листі цитується обіцянка Купер «відновити історичні розслідування, оскільки вкрай важливо, щоб там, де є зловживання, відбулося кримінальне переслідування».

У своєму листі адвокат Карен доктор Тім Семпсон звернувся до міністерки внутрішніх справ: «Імовірно, ви все ще стоїте за цими заявами?».

Він сказав, що в «боротьбі з насильством проти жінок і дівчат важливо, щоб громадськість знала, що там, де правосуддя може бути досягнуте, воно буде, хоч і пізно».

Вважається, що Кетрін була четвертою з щонайменше п’яти жінок, вбитих різником 1888 року.

Публікація про Джека-різника / © Getty Images

Дослідник Джека-різника Рассел Едвардс стверджує, що масони прикривали вбивцю від поліції в той час — забезпечивши йому ув’язнення в психлікарні до самої смерті.

Космінскі, якому тоді було 23 роки, емігрував до Великої Британії незадовго до розгулу різника. Але його так і не заарештували, оскільки поліція не мала доказів — аж поки Едвардс не купив на аукціоні 2007 року шаль, знайдену на тілі Кетрін. ДНК, знайдена на ній, збіглася з сімейним зразком, наданим Карен Міллер і Космінскі.

Карен сказала: «Юридично встановити справжню особу в суді, який може розглянути всі докази, було б формою справедливості для жертв. Ми отримали докази. Тепер нам потрібне це розслідування, щоб юридично назвати ім’я вбивці. Для мене, моєї сім’ї, для багатьох людей дуже важливо, щоб цей злочин нарешті був розкритий».

Сью Парлор, чий чоловік Енді є предком першої жертви різника, Мері Енн Ніколс, вбитої за місяць до Кетрін, сказала: «Дуже важливо нарешті назвати ім’я вбивці, щоб поставити крапку в цій справі. Цих жінок відкинули як простих повій, ніби вони не мали значення, але вони мали».

Тричі двоюрідна племінниця Космінскі Аманда Пулос сказала: «Я більш ніж щаслива, що нарешті дізналася, що сталося насправді».

Кетрін була другою з двох жінок, вбитих різником протягом 60 хвилин рано вранці 30 вересня 1888 року.

Через два тижні голові Комітету пильності Вайтчепелу Джорджу Ласку було надіслано сумнозвісного листа з підписом «З пекла», який містив те, що, як стверджував вбивця, було частиною її лівої нирки.

Але вбивця, який стверджував, що підсмажив і з’їв решту органу, залишився на волі і продовжив вбивати щонайменше ще одну жертву, кількість яких, на думку деяких слідчих, могла збільшитися до 11.

Публікація про Джека-різника / © Getty Images

Вердикт про «умисне вбивство» був винесений на першому слідстві у справі Кетрін через чотири дні після того, як її тіло було знайдено.

Згідно із законом, Генеральний прокурор має надати дозвіл на звернення до судді Високого суду з проханням призначити нове слухання.

Два роки тому в такому дозволі було відмовлено. Але коронерка Східного Лондона Надя Персо припустила, що вона була б готова головувати на новому розслідуванні, заявивши, що «тепер злочинця можна ідентифікувати».

Нагадаємо, вчені знайшли книжку, переплетену людською шкірою, що могла належати серійному вбивці.