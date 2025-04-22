Глибоко засмучені: король Чарльз і королева Камілла випустили заяву у зв’язку зі смертю Папи Франциска

Чарльз і Камілла на аудієнції у Папи Римського / © Getty Images

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Глава Католицької церкви помер у великодній понеділок о 7:35 ранку, лише через 11 днів після державного візиту Чарльза та Каміллі до Італії, під час якого вони провели приватну аудієнцію у Папи Франциска у Ватикані.

У соцмережах монарх опублікував таке послання.

Король Чарльз і королева Камілла в Ватикані у Папи Франциска / © Getty Images

«Моя дружина і я були глибоко засмучені звісткою про смерть Папи Франциска. Однак наші важкі серця трохи заспокоїлися, дізнавшись, що Його Святість зміг поділитися великоднім вітанням з Церквою та миром, яким він служив з такою відданістю протягом усього свого життя та служіння.

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Його Святість пам’ятатимуть за його співчуття, його турботу про єдність Церкви та за його невпинну відданість спільним справам усіх людей віри та тих, хто працює на благо інших.

Його переконання в тому, що турбота про Творіння є екзистенційним виразом віри в Бога, знайшло відгук у багатьох людей по всьому світу. Завдяки своїй роботі та турботі про людей і планету він глибоко торкнувся життя багатьох людей.

Королева і я з особливою теплотою згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені можливістю відвідати його на початку місяця.

Ми висловлюємо наші найщиріші і глибокі співчуття Церкві, якій він служив з такою рішучістю, і незліченній кількості людей по всьому світу, які, натхненні його життям, оплакуватимуть руйнівну втрату цього вірного послідовника Ісуса Христа», — йдеться у повідомленні короля.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, раніше стало відомо, від чого помер Папа Франциск.