У костюмі кольору вівсянки і блузці з бантом: фотографи зазнімкували Бріжит Макрон в аеропорту

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Президента Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п'ятиденного туру Індійським океаном відвідали французьку заморську територію, архіпелаг Майотта, яка у грудні минулого року постраждала від руйнівного циклону Чідо.

В аеропорту Дзаудзі з літака перша леді вийшла у стильному образі. На ній був штанний костюм кольору вівсянки і біла блузка з бантом. Вбрання Бріжит скомбінувала зі шкіряними помаранчевими туфлями на шпильках.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Макрон доповнила лук перукою, сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями у вухах, золотим ланцюжком на шиї і каблучками з камінням на руках.

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Президентське подружжя зустрілося з місцевими жителями і підтримало їх після пережитого стихійного лиха. Макрон пообіцяв виділити понад 3 мільярди євро протягом шести років на відбудову Майотти.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон прийшла на захід у темно-синій закритій сукні із широким шкіряним поясом.