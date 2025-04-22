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У костюмі кольору вівсянки і блузці з бантом: фотографи зазнімкували Бріжит Макрон в аеропорту
Перша леді Франції супроводжує чоловіка у п'ятиденному турі Індійським океаном.
Президента Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п'ятиденного туру Індійським океаном відвідали французьку заморську територію, архіпелаг Майотта, яка у грудні минулого року постраждала від руйнівного циклону Чідо.
В аеропорту Дзаудзі з літака перша леді вийшла у стильному образі. На ній був штанний костюм кольору вівсянки і біла блузка з бантом. Вбрання Бріжит скомбінувала зі шкіряними помаранчевими туфлями на шпильках.
Макрон доповнила лук перукою, сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями у вухах, золотим ланцюжком на шиї і каблучками з камінням на руках.
Президентське подружжя зустрілося з місцевими жителями і підтримало їх після пережитого стихійного лиха. Макрон пообіцяв виділити понад 3 мільярди євро протягом шести років на відбудову Майотти.
Нагадаємо, Бріжит Макрон прийшла на захід у темно-синій закритій сукні із широким шкіряним поясом.