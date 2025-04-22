ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

У костюмі кольору вівсянки і блузці з бантом: фотографи зазнімкували Бріжит Макрон в аеропорту

Перша леді Франції супроводжує чоловіка у п'ятиденному турі Індійським океаном.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президента Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах п'ятиденного туру Індійським океаном відвідали французьку заморську територію, архіпелаг Майотта, яка у грудні минулого року постраждала від руйнівного циклону Чідо.

В аеропорту Дзаудзі з літака перша леді вийшла у стильному образі. На ній був штанний костюм кольору вівсянки і біла блузка з бантом. Вбрання Бріжит скомбінувала зі шкіряними помаранчевими туфлями на шпильках.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Макрон доповнила лук перукою, сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями у вухах, золотим ланцюжком на шиї і каблучками з камінням на руках.

Президентське подружжя зустрілося з місцевими жителями і підтримало їх після пережитого стихійного лиха. Макрон пообіцяв виділити понад 3 мільярди євро протягом шести років на відбудову Майотти.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон прийшла на захід у темно-синій закритій сукні із широким шкіряним поясом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie