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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися два новачки наступного сезону АПЛ: хто підвищився у класі

"Лідс" та "Бернлі" достроково здобули путівки до елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Лідс"

"Лідс" / © Associated Press

Стали відомі перші два клуби, які гарантували собі вихід до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на наступний сезон.

Це "Лідс" та "Бернлі", які достроково забезпечили собі фініш у топ-2 таблиці Чемпіоншипу (другого за силою англійського дивізіону – прим.).

У 44-му турі Чемпіоншипу "Лідс" на своєму полі розгромив "Сток Сіті" (6:0). А "Бернлі" вдома переміг прямого конкурента у боротьбі за вихід до еліти – "Шеффілд Юнайтед"(2:1).

За два тури до фінішу "Лідс" та "Бернлі" мають по 94 очки та вже точно посядуть перші дві сходинки, що дає право виходу до АПЛ.

Третю путівку до еліти буде розіграно у плейоф між командами, які завершать чемпіонат на 3-6 місцях. Наразі це "Шеффілд Юнайтед", "Сандерленд", "Брістоль Сіті" та "Ковентрі Сіті".

В АПЛ "Лідс" та "Бернлі" замінять "Лестер" та "Саутгемптон", які достроково вилетіли до Чемпіоншипу. Також пониження в класі чекає на "Іпсвіч", який за п'ять турів до кінця відстає від рятівної 17-ї сходинки на 15 очок.

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