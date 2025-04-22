П’ять фактів про користь білого вина

Біле вино / © Pixabay

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Біле вино, як і будь-який алкогольний напій, може мати як переваги, так і недоліки. Допустима доза становить один келих вина для жінок і два — для чоловіків.

Розповідаємо про вплив, який має цей напій на ваш організм та розкриває, що відбувається з вашим тілом, коли ви п’єте біле вино

Здоров’я серця і поліпшення обміну речовин

Дослідження показали, що вживання білого вина може поліпшити серцево-судинну і метаболічну функцію.

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Крім того, на відміну від тих, хто пив мінеральну воду, люди, які вживали біле вино, не зіткнулися з підвищенням рівня артеріального тиску або зниженням функції печінки.

Здоров’я легенів

У цій області здоров’я біле вино може мати перевагу перед червоним. У той час як і біле, і червоне вино можуть підтримувати функцію легенів, біле вино, схоже, надає на них більш позитивний вплив.

Здоров’я нирок

Біле вино містить фенол під назвою кавова кислота, який може допомогти обмежити прогресування серцево-судинних захворювань і захворювань нирок.

Здоров’я кісток

Деякі дослідження показують, що помірне споживання алкоголю, включно з білим вином, може бути пов’язане з підвищенням мінеральної щільності кісток, потенційно знижуючи ризик остеопорозу.

Когнітивні функції

Ресвератрол, що міститься в білому вині, був досліджений на предмет його потенціалу для захисту мозку та покращення когнітивних функцій. Однак у цій галузі необхідні додаткові дослідження.

Крім того, біле вино навіть забезпечує невелику дозу необхідних вітамінів і мінералів: 3% вашої рекомендованої добової норми для магнію, вітаміну B6, вітаміну B2 і ніацину, а також 1% добової норми для рибофлавіну та слідових кількостей заліза, кальцію, калію, фосфору та цинку.

Утім, лікарі наголошують: жоден із видів алкоголю не є безпечним. Навіть невеликі дози можуть впливати на вагу, погіршувати сон та порушувати роботу травної системи.

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