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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Какие территории сможет вернуть Украина: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова отметила, что Украина сможет вернуть две из пяти оккупированных областей.

Об этом она сказала в комментарии на своем ютуб-канале .

«Как минимум, две из тех территорий будут принадлежать нам. Возможно, это будет через третьи руки. То есть кто-то скажет - мы берем под контроль или здесь будут миротворцы, но это будет наше. Впоследствии после этого типа «мирного соглашения» через два года, у нас будет возможность передоговориться и забрать еще свое. Да, нам скажут - что все, эта территория для вас закончена, но будет «но» - нам что-то подарят», - сказала она.

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