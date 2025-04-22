Атака "Шахедами" на Харків: відомо про перших поранених (оновлено)

Атака «Шахедами» / © ТСН.ua

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Через масовану атаку на Харків безпілотниками «Шахед» вдень 22 квітня постраждали вже троє людей.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Є інформація про одного постраждалого», — вказано в короткій заяві мера.

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«Попередньо, внаслідок „прильоту“ БпЛА одна людина отримала поранення», — заявив водночас очільник ОВА.

Перед цим Терехов повідомив про кілька ударів безпілотниками по Харкову. Кілька з «прильотів» припали на Шевченківський район міста.

Після інформації про постраждалого мер заявив про ще один удар по Харкову.

Пізніше міський голова заявив, що у місті вже троє поранених.

За попередніми підрахунками по Харкову було завдано 12 ударів. На місцях деяких «прильотів» виникли пожежі.

Нагадаємо, посеред дня 22 квітня росіяни також вгатили по Запоріжжю. Там суттєво пошкоджена багатоповерхівка, загинула людина, ще 13 осіб отримали поранення.