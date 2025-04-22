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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Атака на Сумщину: з-під уламків рятувальники дістали песика

На щастя, пухнастик не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Сумщини

Обстріл Сумщини / © ДСНС

Вночі 22 квітня ворог завдав масованої атаки по Сумщині. Серед уламків перебував наляканий песик. Рятувальники обережно витягли тварину з-під завалів та передали її господарці.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що під удар потрапили Білопільська та Ворожбянська громади. Внаслідок влучань травмовано людину та пошкоджено 9 приватних домогосподарств.

Раніше у Краснопільській громаді рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому багатоквартирному будинку, що виникла внаслідок ворожого влучання.

Нагадаємо, російські війська намагаються вибити українські сили з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
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