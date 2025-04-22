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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Атака на Сумщину: из-под обломков спасатели достали собачку

К счастью, пушистик не пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Сумщины

Обстрел Сумщины

Ночью 22 апреля враг нанес массированную атаку по Сумщине. Среди обломков находилась испуганная собачка. Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали его хозяйке.

Об этом сообщает ГСЧС.

Под удар попали Белопольская и Ворожбянская общины. В результате попадания травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.

Ранее в Краснопольской общине спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.

Напомним, российские войска пытаются выбить украинские силы с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Дата публикации
Количество просмотров
245
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