- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Сумщину: из-под обломков спасатели достали собачку
К счастью, пушистик не пострадал.
Ночью 22 апреля враг нанес массированную атаку по Сумщине. Среди обломков находилась испуганная собачка. Спасатели осторожно вытащили животное из-под завалов и передали его хозяйке.
Об этом сообщает ГСЧС.
Под удар попали Белопольская и Ворожбянская общины. В результате попадания травмирован человек и повреждены 9 частных домохозяйств.
Ранее в Краснопольской общине спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме, возникший в результате вражеского попадания.
Напомним, российские войска пытаются выбить украинские силы с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.