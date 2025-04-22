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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине подешевел один из салатных овощей

Производители вынуждены снижать отпускные цены в этом сегменте, поскольку произошел резкий рост предложения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Огурцы подешевели

Огурцы подешевели / © Фото из открытых источников

В Украине на прошлой неделе наблюдалось снижение цен на тепличные огурцы. Вчасности, объемы огурцов в тепличных хозяйствах стремительно увеличиваются.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, на 19 апреля украинские тепличные комбинаты продавали огурец по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

По словам представителей тепличных комбинатов, снижение цен также связано со снижением спроса.

«В то же время предложение огурца на рынке продолжает стремительно расти. Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, цена на которую на украинском рынке обычно не превышает 60 грн/кг ($1,45/кг)», — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что, несмотря на удешевление, тепличные огурцы поступают в продажу в среднем на 15% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Украине резко изменилась цена на популярный овощ.

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