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В Україні здешевшав один з салатних овочів
Виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті, оскільки відбулося різке зростання пропозиції.
В Україні минулого тижня спостерігалося зниження цін на тепличні огірки. Так, обсяги огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Так, станом на 19 квітня українські тепличні комбінати продавали огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.
За словами представників тепличних комбінатів, зниження цін пов’язане також зі зниженням попиту.
«Водночас пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг)», — йдеться у повідомленні.
Аналітики додали, що попри подешевшання тепличні огірки надходять у продаж в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярний овоч.