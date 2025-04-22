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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні здешевшав один з салатних овочів

Виробники змушені знижувати відпускні ціни у цьому сегменті, оскільки відбулося різке зростання пропозиції.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Огірки здешевшали

Огірки здешевшали / © Фото з відкритих джерел

В Україні минулого тижня спостерігалося зниження цін на тепличні огірки. Так, обсяги огірків у тепличних господарствах стрімко збільшуються.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 19 квітня українські тепличні комбінати продавали огірок по 75-125 грн/кг ($1,89-3,02/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами представників тепличних комбінатів, зниження цін пов’язане також зі зниженням попиту.

«Водночас пропозиція огірка на ринку продовжує стрімко зростати. Також стабільними залишаються постачання і дешевшої імпортної продукції з Румунії, ціна на яку на українському ринку зазвичай не перевищує 60 грн/кг ($1,45/кг)», — йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що попри подешевшання тепличні огірки надходять у продаж в середньому на 15% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярний овоч.

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