В Україні знову виростуть ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Ціни на деякі продукти в Україні ростуть як на дріжджах. Українські виробники за рік підняли гуртові ціни на понад 20%. Які продукти подорожчали найбільше та коли деякі товари впадуть в ціні – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Ціни ростуть як на дріжджах

Гуртові ціни на продукцію української харчової промисловості порівняно із січнем минулого року зросли в середньому на 20,6%. Водночас на внутрішньому ринку підвищення цін становило 17,5%, а експортні товари здорожчали на 33,0%. Про це йдеться у звіті Держстату України.

В межах України найбільше за рік подорожчали молочні продукти – на понад 22%. Ціни на хліб та борошно зросли на майже 15,5%, а на м'ясо та м'ясні продукти – на 12%.

Дещо краща ситуація з цінами на безалкогольні напої. Ця група продуктів здорожчала лише на 8,2% на внутрішньому ринку.

Водночас Держстат фіксує незначне падіння цін на цукор всередині країни – здешевшання на 0,3%. Варто зауважити, що роздрібні споживачі, які купують продукти на ринках та у супермаркетах, відчувають зміни гуртових цін із затримкою у кілька місяців.

Ціни на молочку впадуть

За прогнозом експертів, вже у березні 2025 року вартість молочних продуктів почне знижуватися. Це пов'язують з тим, що навесні більшість корів телиться, що збільшує виробництво молока і, відповідно, пропозицію на ринку.

Як пояснив провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус в коментарі "Главреду", це пов’язано з початком сезону "великого молока". Зростання обсягів виробництва при зниженій купівельній спроможності населення призводить до падіння закупівельних цін, незалежно від сорту молока.

За оцінками експертів, у березні очікується таке зниження на молоко:

вищий сорт ("екстра") – на 5%, до 17,90 грн/кг (без ПДВ);

вищий ґатунок – на 6%, до 17,40 грн/кг;

перший сорт – на 9%, до 16,30 грн/кг.

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Водночас Іван Свиноус зазначив, що суттєвого падіння роздрібних цін чекати не варто. Подорожчання енергоносіїв, пального та інших ресурсів для виробництва молочної продукції стримуватиме зниження вартості у магазинах. Проте певна корекція цін усе ж відбудеться, оскільки молочні продукти мають обмежений термін реалізації.

За прогнозами, у березні 2025 року пастеризоване молоко із жирністю 2,5% може коштувати 39,4 грн/кг (-2,5%), вершкове масло із жирністю 72,5% – 328,5 грн/кг (-5%), а сир із жирністю 9% – 152 грн/кг (-4%).

Що буде з ціною на яйця

Примітно, що навесні експерти також прогнозують і стабілізацію цін на яйця. Причина – збільшення пропозиції. Нагадаю, що у січні 2025 року в Україні зафіксували здешевлення курячих яєць. Зниження попиту після різдвяних свят стало однією з причин цієї тенденції. Про це повідомив економіст Олег Пендзин.

Ба більше, зі слів експерта, достатньо значним стимулом падіння цін на яйця 2025 року було дослідження Антимонопольного комітету, що охолодило бажання виробників підвищувати вартість. Однак можна очікувати змін у собівартості продукції для виробників, що може позначитися на ринкових цінах.

Популярний овоч падає в ціні

Тим часом на українському ринку білокачанної капусти спостерігається значне падіння цін. Однак, попри зниження вартості, білокачанна капуста в Україні зараз коштує у 4,5 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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На тижні з 10-го по 16 лютого пропозиція капусти різко зросла, адже фермери, які раніше утримувалися від продажу, почали терміново розпродувати запаси. Головна причина – погіршення якості овоча у сховищах.

Ця ситуація вже позначилася на ринковій вартості капусти. Якщо ще до середини січня ціни зростали щодня, то тепер фермери змушені їх знижувати. Зараз білокачанна капуста продається по 32–38 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж в першій декаді лютого. Однак деякі господарства, які мають якісні запаси, поки утримуються від продажів. Вони впевнені, що попит на капусту зросте від початку весни.

Борщовий набір дешевшає

Нагадаю, що у лютому на українських ринках і в магазинах знизилися ціни на більшість овочів борщового набору. Зниження вартості сталося через погіршення якості коренеплодів через тривале зберігання.

Ціни на картоплю зменшилися від 23-25 гривень за кілограм до близько 20 гривень. Така ж ситуація склалася і з вартістю ріпчастої цибулі – від 14-15 гривень за кілограм до 12-14 гривень. Морква раніше коштувала 28-32 гривні за кілограм, а тепер її ціна 25-28 гривень. Буряк здешевшав менш ніж на одну гривню – до 14-16 гривень.

За кілограм білокачанної капусти доведеться заплатити 35-38 гривень, а ще тиждень тому 37-40 гривень. Тим часом пекінська капуста різко здорожчала. Якщо раніше її можна було купити за 30-40 гривень, зараз кілограм коштує 55-60 гривень. Водночас вартість фруктів не змінилася.

Ціни на деякі продукти стабілізуються

За останні два місяці ціни на деякі продукти стабілізувалися. В Україні наразі не очікується підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

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Він уточнив, що продукти, які восени подорожчали, зокрема яйця, зараз здешевшали. Окрім того, не спостерігається значного зростання цін на овочі для борщового набору. За словами міністра, до осіннього здорожчання призвели посуха та зменшення врожаю, але ці фактори наразі не впливають на ціни.

Крім того, ціни на молочні продукти мали тенденцію до зростання на міжнародному рівні, але зараз цей тренд змінився, і споживачі почнуть це помічати.

"На сьогодні, з погляду на аналіз поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну", – пояснив Висоцький

Заступник міністра зазначив, що ціни залишаються стабільними завдяки імпорту товарів, який дозволяє покрити короткостроковий дефіцит і сприяє нормалізації ситуації. Висоцький очікує, що залежно від обсягів нового врожаю ціни на деякі товари можуть знизитися.

"Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з погляду перспектив у ці наступні 4-5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів", – додав чиновник.

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Шоколад та кава на вагу золота

Але щодо ціни на популярні смаколики про оптимізм зовсім не йдеться. В Україні очікують зростання цін на каву та какао, а відповідно і на шоколад. На все це вплинуло рекордне зростання цін на какао на світових ринках.

Вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Востаннє такий стрибок цін фіксували хіба що в 1972 році.

Кореспондентка ТСН.ua поспілкувалася і з директоркою однієї зі столичних кав’ярень, та своєю чергою каже, що українці почали пити кави значно більше, ніж раніше і зокрема про це свідчить кількість нових закладів та вуличних “стаканчиків”, які почали множитися, навіть попри повномасштабну війну.

А згідно з рейтингом найбільш популярних товарів у світі, кава – на 2-му місці. До слова, на першому – нафта.

Щоденно у світі випивають понад 2 мільярди горняток кави. Але підвищення попиту це лише один із факторів, що зумовлює таке здорожчання, пояснюють експерти. Є ще певні логістичні проблеми та кліматичні аномалії. Наприклад, одні з найбільших виробників: Бразилія та В’єтнам останніми роками потерпають від посухи.

Також в коментарі для ЗМІ про фактори здорожчання цін на какао та шоколад розповіли власник однієї з компаній Ігор Бондар та власниця інтернет-магазину Марина Новикова. Однією з основних причин називають також кризу у виробництві какао-бобів у країнах Західної Африки, які забезпечують більшу частину світових постачань сировини.

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А однією з головних причин кризи є старіння какао-плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао-дерев становить 20-25 років.

Проблеми, за словами Бондаря, особливо загострилися протягом останніх п’яти років, а кульмінація кризи припала на сезон 2023-2024, адже нові рослини потребують часу для того, щоб почати родити. Зазвичай це займає 3-4 роки. Тому очікуваний результат відновлення врожайності ми побачимо не раніше 2026-2027 років. Додатковим чинником, що ускладнив ситуацію, стали екологічні обмеження на вирощування какао в збережених лісових зонах, що стримує розширення плантацій.

Протягом весни 2024 року ціна какао-бобів зросла у три рази, але український ринок відчув це лише з певною затримкою завдяки наявним запасам. Однак наприкінці року ситуація погіршилася: ціни на світових ринках знову досягли рекордних позначок, і вартість какао-бобів на Нью-Йоркській біржі сягнула 11,5 тисяч доларів за тонну.

Ігор Бондар зазначає, що у роздрібних магазинах України найбільше здорожчання буде помітним уже навесні 2025 року, коли на складах закінчаться старі запаси, а на нові партії поступово підвищуватимуть ціни.

Через високу собівартість сировини виробники змушені шукати способи здешевлення продукції. Представники галузі зазначають, що дедалі більше компаній переходять на виробництво шоколаду з використанням замінників та глазурі замість справжнього какао-масла.

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