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Департамент Маска отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США — WP
За даними The Washington Post, близько шести радників з DOGE, які працюють у Міністерстві юстиції, минулої п’ятниці отримали дозвіл від керівництва відомства на доступ до ECAS.
Департамент державної ефективності США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, отримав дозвіл на доступ до закритої бази ECAS Міністерства юстиції, де зберігаються особисті дані легальних і нелегальних іммігрантів.
Про це пише The Washington Post.
«Система ECAS використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, із зазначенням їхніх імен, адрес, попередніх свідчень у імміграційному суді та будь-якої історії взаємодії з правоохоронними органами, серед іншого», — йдеться у статті.
На сайті Мін’юсту США зазначено, що система ECAS забезпечує повне ведення імміграційних справ — від початку до завершення, зберігаючи всі пов’язані документи в електронному вигляді.
За даними The Washington Post, близько шести радників з DOGE, які працюють у Міністерстві юстиції, минулої п’ятниці отримали дозвіл від керівництва відомства на доступ до ECAS.
Попри це, речник міністерства відмовився коментувати ситуацію, і видання не змогло з’ясувати, чи справді доступ був наданий, та з якою метою його запитували.
Старша юристка Національного імміграційного правового центру Лінн Даміано Пірсон висловила стурбованість тим, що спроби DOGE отримати доступ до збережених даних можуть порушити право на конфіденційність як у громадян США, так і в іноземців.
Особливу тривогу, за її словами, викликає доступ до конфіденційної інформації в системі ECAS, яка зазвичай призначена виключно для самих іммігрантів або їхніх уповноважених адвокатів.
Зазначимо, у лютому DOGE отримав доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США, яка обробляє понад 5 трильйонів доларів на рік.
Нагадаємо, наприкінці травня Маск припустив, що може залишити посаду очільника DOGE вже наприкінці травня — після виконання обіцянки скоротити дефіцит бюджету США на трильйон доларів.