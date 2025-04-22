Илон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

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Департамент державної ефективності США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, отримав дозвіл на доступ до закритої бази ECAS Міністерства юстиції, де зберігаються особисті дані легальних і нелегальних іммігрантів.

Про це пише The Washington Post.

«Система ECAS використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, із зазначенням їхніх імен, адрес, попередніх свідчень у імміграційному суді та будь-якої історії взаємодії з правоохоронними органами, серед іншого», — йдеться у статті.

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На сайті Мін’юсту США зазначено, що система ECAS забезпечує повне ведення імміграційних справ — від початку до завершення, зберігаючи всі пов’язані документи в електронному вигляді.

За даними The Washington Post, близько шести радників з DOGE, які працюють у Міністерстві юстиції, минулої п’ятниці отримали дозвіл від керівництва відомства на доступ до ECAS.

Попри це, речник міністерства відмовився коментувати ситуацію, і видання не змогло з’ясувати, чи справді доступ був наданий, та з якою метою його запитували.

Старша юристка Національного імміграційного правового центру Лінн Даміано Пірсон висловила стурбованість тим, що спроби DOGE отримати доступ до збережених даних можуть порушити право на конфіденційність як у громадян США, так і в іноземців.

Особливу тривогу, за її словами, викликає доступ до конфіденційної інформації в системі ECAS, яка зазвичай призначена виключно для самих іммігрантів або їхніх уповноважених адвокатів.

Зазначимо, у лютому DOGE отримав доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США, яка обробляє понад 5 трильйонів доларів на рік.

Нагадаємо, наприкінці травня Маск припустив, що може залишити посаду очільника DOGE вже наприкінці травня — після виконання обіцянки скоротити дефіцит бюджету США на трильйон доларів.