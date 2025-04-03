Стало відомо, чим займеться Маск після DOGE

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює DOGE / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск, який наразі займає посаду очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE), залишиться радником президента Дональда Трампа навіть після свого звільнення з урядової служби.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News у четвер, 3 квітня, передає Reuters.

«По суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента», — сказав він.

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Джей Ді Венс додав, що у DOGE є ще багато роботи, і вона продовжуватиметься після звільнення Ілона Маска з посади керівника цього департаменту.

Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Дональд Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE, проте вони разом вирішили, що Маску час повернутися до свого бізнесу.

При цьому було незрозуміло, чи Маск піде з посади ще до закінчення свого 130-денного мандату спеціального урядового службовця приблизно наприкінці травня.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про те, що президент США Дональд Трамп уже звільнив мільярдера Ілона Маска з посади очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE).