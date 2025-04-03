Стало известно, чем займется Маск после DOGE

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий DOGE / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск, занимающий в настоящее время должность главы Департамента эффективности правительства США (DOGE), останется советником президента Дональда Трампа даже после своего увольнения с правительственной службы.

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News в четверг, 3 апреля, передает Reuters.

"По сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента", - сказал он.

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Джей Ди Вэнс добавил, что у DOGE есть еще много работы, и она будет продолжаться после увольнения Илона Маска с должности руководителя этого департамента.

Ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дональд Трамп доволен работой Маска и его инициативой по DOGE, однако они вместе решили, что Маску пора вернуться в свой бизнес.

При этом было непонятно, уйдет ли Маск с должности еще до окончания своего 130-дневного мандата специального правительственного служащего примерно в конце мая.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска в «определенный момент» прекратит свое существование.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о том, что президент США Дональд Трамп уже уволил миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).