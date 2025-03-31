Маск может уйти из команды Трампа уже в мае: в чем причина

Илон Моск. / © Associated Press

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Илон Маск предположил, что может покинуть пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE) уже в конце мая – после выполнения обещания сократить дефицит бюджета США на триллион долларов.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Думаю, за этот период мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на триллион долларов", - заявил Маск.

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Его 130-дневный срок как "специального государственного служащего" истекает примерно 30 мая.

По поручению президента Трампа DOGE провел масштабную "чистку" - отменил программы DEI в федеральных учреждениях, обрезал гранты USAID и провел массовые увольнения госслужащих, что вызвало протесты и судебные тяжбы.

"Это - революция, возможно, самая большая с тех пор, как была первая революция", - говорит Маск. Но он признается: "Мне дорого обходится эта работа. Мои акции и акции всех владеющих Tesla упали примерно вдвое".

DOGE утверждает, что уже сэкономил налогоплательщикам 130 миллиардов долларов. В то же время растет общественная критика: продажи Tesla падают, имидж компании среди либералов проседает, а у автосалонов проходят акции протеста – кое-где с вандализмом.

"Это не стрельба от бедра", - защищает свои методы Маск. "Но это, впрочем, не означает, что мы не совершаем ошибок".

Напомним, на фоне падения акций Tesla после победы на выборах в США Дональда Трампа Илон Маск не только не потерял статус самого богатого человека мира, но и приобрел еще один статус "правой руки" американского президента. Именно это позволило, в частности, заключить крупное соглашение Starlink с Индией , чего не удавалось в течение лет.